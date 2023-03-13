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Романова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Романовъ Семенъ

Отец ребёнка: Романовъ Никита

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1786

Сын: Романовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Романовъ Никита

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Черемухина Катерина

Отец ребёнка: Романовъ Никита

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1792

Сын: Романовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Романовъ Никита

Рождение ребёнка
1809

Сын: Романовъ Антипъ

Отец ребёнка: Романовъ Никита

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Никита

Смерть
1793
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