Романова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Романовъ Семенъ
Отец ребёнка: Романовъ Никита
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1786
Сын: Романовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Романовъ Никита
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Черемухина Катерина
Отец ребёнка: Романовъ Никита
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1792
Сын: Романовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Романовъ Никита
Рождение ребёнка
1809
Сын: Романовъ Антипъ
Отец ребёнка: Романовъ Никита
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Никита
Смерть
1793