Романовъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Романовъ Никита

Мать: Романова Авдотья

Смерть
1795
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