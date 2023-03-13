Миногина (Колбинцева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1891
Сын: Колбинцевъ Фёдоръ
Бракосочетание
12.01.1892
Муж: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
18.11.1892
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Попковъ Татьяна
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
11.12.1896
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
28.07.1899
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
07.02.1902
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
29.04.1904
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Рождение ребёнка
10.07.1911
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Андрей
Смерть
Неизвестно