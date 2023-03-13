Миногина (Колбинцева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Колбинцева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Мать: Колбинцева Устинья

Рождение ребёнка
14.02.1891

Сын: Колбинцевъ Фёдоръ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1892

Муж: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1892

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Попковъ Татьяна

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1896

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1899

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1902

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1904

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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