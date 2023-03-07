Колбинцевъ Константинъ
Место рождения
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
23.10.1893
Жена: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
07.11.1894
Дочь: Бажаева Клавдия
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
22.08.1896
Дочь: Колбинцева Александра
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
05.09.1898
Дочь: Колбинцева Софья
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
03.12.1899
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
07.01.1905
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
15.10.1907
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Колбинцевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья