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Колбинцевъ Константинъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Мать: Колбинцева Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1893

Жена: Колбинцева Прасковья

Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Бажаева Клавдия

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1896

Дочь: Колбинцева Александра

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1898

Дочь: Колбинцева Софья

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Колбинцевъ Александръ

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1907

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Колбинцевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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