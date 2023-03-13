Зайцева Кувшинова Авдотья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Кувшинова Авдотья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

21.11.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1794

Муж: Кувшиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1802

Дочь: Зайцева Катерина

Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1804

Дочь: Валявина Варвара

Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1807

Дочь: Варганова Татьяна

Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Блинова Прасковья

Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей

Рождение ребёнка
28.01.1813

Сын: Зайцевъ Григорій

Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1816

Сын: Зайцевъ Филипъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Ерофей

Смерть
21.11.1845
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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