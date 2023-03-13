Зайцева Кувшинова Авдотья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти21.11.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1794
Муж: Кувшиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.11.1802
Дочь: Зайцева Катерина
Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей
Рождение ребёнка
27.11.1804
Дочь: Валявина Варвара
Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей
Рождение ребёнка
20.01.1807
Дочь: Варганова Татьяна
Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Блинова Прасковья
Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей
Рождение ребёнка
28.01.1813
Сын: Зайцевъ Григорій
Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей
Рождение ребёнка
21.11.1816
Сын: Зайцевъ Филипъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Ерофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Ерофей
Смерть
21.11.1845