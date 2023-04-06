Варганова (Зайцева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения20.01.1807
Дата смерти09.08.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1807
Отец: Зайцевъ Ерофей
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кувшинова Федосья
Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ
Рождение ребёнка
22.10.1833
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.10.1836
Сын: Варгановъ Петръ
Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.06.1838
Сын: Варгановъ Илья
Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.12.1839
Дочь: Бурлакова Екатерина
Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ
Рождение ребёнка
14.08.1842
Сын: Варгановъ Андрей
Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варгановъ Александръ
Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Яковъ
Смерть
09.08.1867