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Варганова (Зайцева) Татьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1807

Дата смерти

09.08.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1807

Отец: Зайцевъ Ерофей

Мать: Зайцева Кувшинова Авдотья Емельянова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кувшинова Федосья

Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1833

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1836

Сын: Варгановъ Петръ

Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1838

Сын: Варгановъ Илья

Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1839

Дочь: Бурлакова Екатерина

Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1842

Сын: Варгановъ Андрей

Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варгановъ Александръ

Отец ребёнка: Варгановъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Яковъ

Смерть
09.08.1867
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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