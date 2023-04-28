Бурлакова (Варганова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения01.12.1839
Дата смерти25.03.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1839
Отец: Варгановъ Яковъ
Мать: Варганова Татьяна
Бракосочетание
06.11.1861
Муж: Бурлаковъ Климанъ
Рождение ребёнка
08.09.1862
Сын: Бурлаковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ
Рождение ребёнка
20.03.1864
Сын: Бурлаковъ Василий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ
Рождение ребёнка
07.10.1866
Сын: Бурлаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ
Рождение ребёнка
25.04.1868
Дочь: Обуткина Пелагея
Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бурлаковъ Григорий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ
Рождение ребёнка
23.06.1873
Сын: Бурлаковъ Тимофей
Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ
Смерть
25.03.1915
Причина смерти: Порока сердца