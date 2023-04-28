Бурлакова (Варганова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Варганова) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1839

Дата смерти

25.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1839

Отец: Варгановъ Яковъ

Мать: Варганова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1861

Муж: Бурлаковъ Климанъ

Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Бурлаковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1864

Сын: Бурлаковъ Василий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1866

Сын: Бурлаковъ Яковъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1868

Дочь: Обуткина Пелагея

Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Бурлаковъ Григорий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Бурлаковъ Тимофей

Отец ребёнка: Бурлаковъ Климанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.03.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Порока сердца
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