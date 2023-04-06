Бурлаковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурлаковъ Василий

Бурлаковъ Василий

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1864

Отец: Бурлаковъ Климанъ

Мать: Бурлакова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Голубцова Гликерия

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Бурлаковъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Бурлаковъ Исакъ

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Бурлаковъ Матвей

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Бурлаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1897

Дочь: Бурлакова Анна

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1902

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: Крыгина, Латышева Анна

Мать ребёнка: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1909

Сын: Бурлаковъ Григорий

Мать ребёнка: Бурлакова Мария Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Мария Федорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close