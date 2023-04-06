Бурлаковъ Василий
Место рождения
Дата рождения20.03.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1864
Отец: Бурлаковъ Климанъ
Мать: Бурлакова Екатерина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Голубцова Гликерия
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Бурлаковъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Бурлаковъ Исакъ
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Бурлаковъ Матвей
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Бурлаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
02.06.1897
Дочь: Бурлакова Анна
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
05.01.1902
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: Крыгина, Латышева Анна
Мать ребёнка: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
17.02.1909
Сын: Бурлаковъ Григорий
Мать ребёнка: Бурлакова Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурлакова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурлакова Мария Федорова