Голубцова (Бурлакова) Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Бурлаковъ Василий
Мать: Бурлакова Марья
Бракосочетание
27.10.1903
Муж: Голубцовъ Григорий
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Голубцовъ Андрей
Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий
Рождение ребёнка
24.09.1906
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий
Рождение ребёнка
24.10.1908
Сын: Голубцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий
Рождение ребёнка
28.12.1909
Дочь: Голубцова Татьяна
Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий
Рождение ребёнка
16.04.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий
Рождение ребёнка
01.10.1912
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий
Рождение ребёнка
16.06.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий