Голубцова (Бурлакова) Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцова (Бурлакова) Гликерия

Голубцова (Бурлакова) Гликерия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бурлаковъ Василий

Мать: Бурлакова Марья

Бракосочетание
27.10.1903

Муж: Голубцовъ Григорий

Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Голубцовъ Андрей

Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1908

Сын: Голубцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1909

Дочь: Голубцова Татьяна

Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1912

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close