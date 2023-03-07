Бурлакова (Карташова) Марья
Место рождения
Дата рождения03.04.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1868
Отец: Карташовъ Константинъ
Мать: Карташова Наталья
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Голубцова Гликерия
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Бурлаковъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Бурлаковъ Исакъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
05.08.1892
Сын: Бурлаковъ Матвей
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Бурлаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
02.06.1897
Дочь: Бурлакова Анна
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
05.01.1902
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: Крыгина, Латышева Анна
Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаковъ Василий