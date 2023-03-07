Бурлакова (Карташова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Карташова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1868

Отец: Карташовъ Константинъ

Мать: Карташова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Голубцова Гликерия

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Бурлаковъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Бурлаковъ Исакъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1892

Сын: Бурлаковъ Матвей

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Бурлаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1897

Дочь: Бурлакова Анна

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1902

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: Крыгина, Латышева Анна

Отец ребёнка: Бурлаковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаковъ Василий

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