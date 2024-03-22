Мамыкина (Карташова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения12.10.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1857
Отец: Карташовъ Константинъ
Мать: Карташова Наталья
Рождение ребёнка
10.06.1879
Сын: Мамыкинъ Петръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.05.1884
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.02.1892
Дочь: Мамыкина Евдокия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.07.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.12.1894
Дочь: Щипакина Анисья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.01.1905
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Федоръ