Мамыкина (Карташова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Карташова) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.10.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1857

Отец: Карташовъ Константинъ

Мать: Карташова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1879

Сын: Мамыкинъ Петръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1884

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1892

Дочь: Мамыкина Евдокия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1894

Дочь: Щипакина Анисья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1905

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Федоръ

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