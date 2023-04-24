Мамыкинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения17.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1852
Отец: Мамыкинъ Семенъ
Мать: Мамыкина Ирина
Рождение ребёнка
10.06.1879
Сын: Мамыкинъ Петръ
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1884
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
17.02.1892
Дочь: Мамыкина Евдокия
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
28.07.1893
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
24.12.1894
Дочь: Щипакина Анисья
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
15.10.1898
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
24.01.1905
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Прасковья