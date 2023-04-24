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Мамыкинъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1852

Отец: Мамыкинъ Семенъ

Мать: Мамыкина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1879

Сын: Мамыкинъ Петръ

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1884

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1892

Дочь: Мамыкина Евдокия

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1894

Дочь: Щипакина Анисья

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1898

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1905

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Прасковья

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