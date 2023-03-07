Мамыкина (Карташова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Карташова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1875

Отец: Карташовъ Константинъ

Мать: Карташова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1894

Муж: Мамыкинъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1900

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ

Рождение ребёнка
16.05.1914

Сын: Мамыкинъ Константинъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Петръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ

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