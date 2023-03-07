Мамыкина (Карташова) Анна
Место рождения
Дата рождения13.08.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1875
Отец: Карташовъ Константинъ
Мать: Карташова Наталья
Бракосочетание
09.02.1894
Муж: Мамыкинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
22.04.1900
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
16.05.1914
Сын: Мамыкинъ Константинъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Петръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Аристархъ