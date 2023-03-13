Мамыкинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамыкинъ Аристархъ

Мать: Мамыкина Анна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Ларина Мария

Мать ребёнка: Мамыкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкин Александр

Мать ребёнка: Мамыкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкин Михаил

Мать ребёнка: Мамыкина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Александра

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