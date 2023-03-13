Мамыкинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамыкинъ Аристархъ
Мать: Мамыкина Анна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Ларина Мария
Мать ребёнка: Мамыкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкин Александр
Мать ребёнка: Мамыкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкин Михаил
Мать ребёнка: Мамыкина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Александра