Крыгина, Латышева (Бурлакова) Анна
Место рождения
Дата рождения20.07.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1906
Отец: Бурлаковъ Василий
Мать: Бурлакова Марья
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Крыгин Михаил
Отец ребёнка: Крыгинъ Григорий*
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Никулина Нина
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Григорий*