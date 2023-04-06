Крыгина, Латышева (Бурлакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыгина, Латышева (Бурлакова) Анна

Крыгина, Латышева (Бурлакова) Анна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1906

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

Дети

1925 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1906

Отец: Бурлаковъ Василий

Мать: Бурлакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Крыгин Михаил

Отец ребёнка: Крыгинъ Григорий*

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Никулина Нина

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латышевъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Григорий*

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close