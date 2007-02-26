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Крыгин Михаил

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.11.1925

Дата смерти

26.02.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925

Отец: Крыгинъ Григорий*

Мать: Крыгина, Латышева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Мария

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.2007
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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