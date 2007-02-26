Крыгин Михаил
Место рождения
Дата рождения20.11.1925
Дата смерти26.02.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925
Отец: Крыгинъ Григорий*
Мать: Крыгина, Латышева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыгина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыгина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.2007