Латышевъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения28.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1902
Отец: Латышевъ Николай
Мать: Латышева Марія
Арест
03.?.1937
Статья: 58-10, 58-11 Приговор: 10 лет лишения свободы
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Никулина Нина
Мать ребёнка: Крыгина, Латышева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыгина, Латышева Анна
Реабилитация осужденного
Неизвестно