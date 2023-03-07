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Латышевъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1902

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1902

Отец: Латышевъ Николай

Мать: Латышева Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Арест
03.?.1937
Статья: 58-10, 58-11 Приговор: 10 лет лишения свободы
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Никулина Нина

Мать ребёнка: Крыгина, Латышева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыгина, Латышева Анна

Реабилитация осужденного
Неизвестно
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