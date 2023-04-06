Латышева (Юрина) Марія
Место рождения
Дата рождения28.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1874
Отец: Юринъ Алексѣй
Мать: Юрина Евдокія
Бракосочетание
19.01.1896
Муж: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
13.12.1896
Сын: Латышевъ Степанъ
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
26.03.1898
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
26.12.1899
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
28.07.1902
Сын: Латышевъ Степанъ
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
08.04.1904
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
06.04.1906
Сын: Латышевъ Александръ
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
?.03.1909
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
11.11.1910
Сын: Латышевъ Николай
Отец ребёнка: Латышевъ Николай
Рождение ребёнка
28.09.1912
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Латышевъ Николай