Латышева (Юрина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Юрина) Марія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1874

Отец: Юринъ Алексѣй

Мать: Юрина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1896

Сын: Латышевъ Степанъ

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1898

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1899

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1902

Сын: Латышевъ Степанъ

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1904

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1906

Сын: Латышевъ Александръ

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1909

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1910

Сын: Латышевъ Николай

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1912

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Латышевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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