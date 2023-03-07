Юрина (Антипина) Евдокія
Место рождения
Дата рождения17.02.1850
Дата смерти10.02.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1850
Отец: Антипинъ Иванъ
Бракосочетание
12.02.1869
Муж: Юринъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Яковлева Дарія
Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй
Рождение ребёнка
08.04.1872
Дочь: Ростова Агаѳія
Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй
Рождение ребёнка
28.03.1874
Дочь: Латышева Марія
Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй
Рождение ребёнка
16.05.1893
Дочь: Юрина Елена
Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юринъ Тимофѣй
Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юринъ Тимофѣй
Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй
Смерть
10.02.1912
Причина смерти: Отъ хроническаго порока сердца