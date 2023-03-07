Юрина (Антипина) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Антипина) Евдокія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.02.1850

Дата смерти

10.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1850

Отец: Антипинъ Иванъ

Мать: Антипина Прасковья Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1869

Муж: Юринъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Яковлева Дарія

Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1872

Дочь: Ростова Агаѳія

Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1874

Дочь: Латышева Марія

Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1893

Дочь: Юрина Елена

Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринъ Тимофѣй

Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юринъ Тимофѣй

Отец ребёнка: Юринъ Алексѣй

Смерть
10.02.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ хроническаго порока сердца
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