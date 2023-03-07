Обуткина (Бурлакова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения25.04.1868
Дата смерти23.08.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1868
Отец: Бурлаковъ Климанъ
Мать: Бурлакова Екатерина
Бракосочетание
22.01.1890
Муж: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
11.07.1891
Сын: Обуткинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
14.11.1892
Сын: Обуткинъ Матвей
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.03.1895
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
07.07.1897
Сын: Обуткинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
19.06.1899
Сын: Обуткинъ Афонасий
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Рождение ребёнка
12.02.1901
Сын: Обуткинъ Тимофей
Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей
Смерть
23.08.1903
Причина смерти: Отъ туберкулёза легкихъ