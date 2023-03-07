Обуткина (Бурлакова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуткина (Бурлакова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.04.1868

Дата смерти

23.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1868

Отец: Бурлаковъ Климанъ

Мать: Бурлакова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1890

Муж: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1891

Сын: Обуткинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1892

Сын: Обуткинъ Матвей

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1895

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1897

Сын: Обуткинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1899

Сын: Обуткинъ Афонасий

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1901

Сын: Обуткинъ Тимофей

Отец ребёнка: Обуткинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.08.1903
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ туберкулёза легкихъ
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