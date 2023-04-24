Бурлаковъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бурлаковъ Климанъ
Мать: Бурлакова Екатерина
Бракосочетание
18.01.1893
Жена: Бурлакова Александра
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бурлакова Александра
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Бурлаковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Бурлакова Александра
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Бурлакова Александра
Рождение ребёнка
11.02.1905
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Бурлакова Александра
Рождение ребёнка
16.10.1906
Сын: Бурлаковъ Александръ
Мать ребёнка: Бурлакова Александра
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Бурлаковъ Василий
Мать ребёнка: Бурлакова Александра