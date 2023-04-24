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Бурлаковъ Григорий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бурлаковъ Климанъ

Мать: Бурлакова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1893

Жена: Бурлакова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бурлакова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Бурлаковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Бурлакова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Бурлакова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1905

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Бурлакова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Бурлаковъ Александръ

Мать ребёнка: Бурлакова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Бурлаковъ Василий

Мать ребёнка: Бурлакова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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