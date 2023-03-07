Бурлакова (Земскова) Александра
Место рождения
Дата рождения20.04.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1872
Отец: Земсковъ Германъ
Мать: Земскова Агаѳія
Бракосочетание
18.01.1893
Муж: Бурлаковъ Григорий
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Бурлаковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий
Рождение ребёнка
11.02.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий
Рождение ребёнка
16.10.1906
Сын: Бурлаковъ Александръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Бурлаковъ Василий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий