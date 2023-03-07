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Бурлакова (Земскова) Александра

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.04.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1872

Отец: Земсковъ Германъ

Мать: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1893

Муж: Бурлаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Бурлаковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Бурлаковъ Александръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Бурлаковъ Василий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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