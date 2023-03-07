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Земсковъ Германъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.06.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1840

Отец: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Мать: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1860

Жена: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1861

Дочь: Земскова Мария

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1862

Дочь: Серкова Агриппина

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1865

Сын: Земсковъ Степанъ

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1868

Сын: Земсковъ Федоръ

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1872

Дочь: Бурлакова Александра

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1875

Сын: Земсковъ Иванъ

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Земсковъ Степанъ

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

Рождение ребёнка
1882

Сын: Земсковъ Григорий

Мать ребёнка: Земскова Агаѳія

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