Земсковъ Германъ
Место рождения
Дата рождения21.06.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1840
Отец: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Мать: Земскова Елена
Бракосочетание
22.01.1860
Жена: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
18.01.1861
Дочь: Земскова Мария
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
08.06.1862
Дочь: Серкова Агриппина
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
28.07.1865
Сын: Земсковъ Степанъ
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
22.12.1868
Сын: Земсковъ Федоръ
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
20.04.1872
Дочь: Бурлакова Александра
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
19.04.1875
Сын: Земсковъ Иванъ
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
1877
Сын: Земсковъ Степанъ
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія
Рождение ребёнка
1882
Сын: Земсковъ Григорий
Мать ребёнка: Земскова Агаѳія