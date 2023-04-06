Земскова (Чекалова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Чекалова) Агаѳія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.04.1838

Дата смерти

24.02.1916

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1838

Отец: Чекаловъ Семенъ

Мать: Чекалова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1860

Муж: Земсковъ Германъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1861

Дочь: Земскова Мария

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1862

Дочь: Серкова Агриппина

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1865

Сын: Земсковъ Степанъ

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1868

Сын: Земсковъ Федоръ

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1872

Дочь: Бурлакова Александра

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1875

Сын: Земсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Земсковъ Степанъ

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Земсковъ Григорий

Отец ребёнка: Земсковъ Германъ

Смерть
24.02.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Катарра желудка
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