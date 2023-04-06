Земскова (Чекалова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения?.04.1838
Дата смерти24.02.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1838
Отец: Чекаловъ Семенъ
Мать: Чекалова Авдотья
Бракосочетание
22.01.1860
Муж: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
18.01.1861
Дочь: Земскова Мария
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
08.06.1862
Дочь: Серкова Агриппина
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
28.07.1865
Сын: Земсковъ Степанъ
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
22.12.1868
Сын: Земсковъ Федоръ
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
20.04.1872
Дочь: Бурлакова Александра
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
19.04.1875
Сын: Земсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Земсковъ Степанъ
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Земсковъ Григорий
Отец ребёнка: Земсковъ Германъ
Смерть
24.02.1916
Причина смерти: Катарра желудка