Чекалова (Кулакова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения28.07.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1800
Отец: Кулаковъ Никита
Мать: Кулакова Ирина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Чекаловъ Фадей
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чекаловъ Яковъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Чекаловъ Матвей
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
21.07.1835
Дочь: Варганова Марья
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Рождение ребёнка
?.04.1838
Дочь: Земскова Агаѳія
Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекаловъ Семенъ