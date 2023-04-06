Чекалова (Кулакова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Кулакова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1800

Отец: Кулаковъ Никита

Мать: Кулакова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Чекаловъ Фадей

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Чекаловъ Яковъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чекаловъ Матвей

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1835

Дочь: Варганова Марья

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1838

Дочь: Земскова Агаѳія

Отец ребёнка: Чекаловъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекаловъ Семенъ

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