Земскова (Варганова) Елена
Место рождения
Дата рождения15.05.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1799
Отец: Варгановъ Перфилъ
Мать: Варганова Анна
Бракосочетание
05.02.1821
Рождение ребёнка
25.10.1821
Сын: Земсковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Миногина Екатерина
Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Рождение ребёнка
1836
Сын: Земсковъ Андрей
Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Рождение ребёнка
21.06.1840
Сын: Земсковъ Германъ
Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ