Земскова (Варганова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Варганова) Елена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1799

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1799

Отец: Варгановъ Перфилъ

Мать: Варганова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1821

Муж: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1821

Сын: Земсковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Миногина Екатерина

Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Земсковъ Андрей

Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1840

Сын: Земсковъ Германъ

Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Земсковъ Андреянъ Александровъ

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