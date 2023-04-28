Земсковъ Андреянъ Александровъ
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти17.01.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: Земскова Анна
Бракосочетание
05.02.1821
Жена: Земскова Елена
Рождение ребёнка
25.10.1821
Сын: Земсковъ Дмитрій
Мать ребёнка: Земскова Елена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Миногина Екатерина
Мать ребёнка: Земскова Елена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Земскова Елена
Рождение ребёнка
1836
Сын: Земсковъ Андрей
Мать ребёнка: Земскова Елена
Рождение ребёнка
21.06.1840
Сын: Земсковъ Германъ
Мать ребёнка: Земскова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Земскова Елена
Смерть
17.01.1841