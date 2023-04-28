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Земсковъ Андреянъ Александровъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

17.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: Земскова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1821

Жена: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1821

Сын: Земсковъ Дмитрій

Мать ребёнка: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Миногина Екатерина

Мать ребёнка: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Земсковъ Андрей

Мать ребёнка: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1840

Сын: Земсковъ Германъ

Мать ребёнка: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Земскова Елена

Смерть
17.01.1841
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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