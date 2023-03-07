Земскова (Самарина) Анна
Место рождения
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Самаринъ Гаврила
Рождение ребёнка
1788
Сын: Земсковъ Кузьма
Отец ребёнка: Земсковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Земсковъ Яковъ
Отец ребёнка: Земсковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земсковъ Егоръ