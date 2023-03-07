Земскова (Самарина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Самарина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Самаринъ Гаврила

Мать: Самарина Попкова Анна Яковлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Земсковъ Кузьма

Отец ребёнка: Земсковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Земсковъ Яковъ

Отец ребёнка: Земсковъ Егоръ

Рождение ребёнка
1803

Сын: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсковъ Егоръ

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