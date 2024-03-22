Миногина (Земскова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти24.12.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Земсковъ Андреянъ Александровъ
Мать: Земскова Елена
Бракосочетание
26.09.1848
Муж: Мыногинъ Илья
Рождение ребёнка
03.08.1850
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Мыногинъ Илья
Рождение ребёнка
25.04.1852
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Мыногинъ Илья
Смерть
24.12.1875
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область