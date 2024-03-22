Миногина (Земскова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Земскова) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

24.12.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Земсковъ Андреянъ Александровъ

Мать: Земскова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.09.1848

Муж: Мыногинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1850

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Мыногинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1852

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Мыногинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.12.1875
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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