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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1865

Отец: Миногинъ Лавръ

Мать: Миногина Любовъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Миногина Евдокия Ларионова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Миногинъ Константинъ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1897

Дочь: Безденежная Мария

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова

Балакаръ
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Миногинъ Сергей

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова

Рождение ребёнка
10.03.1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Миногина Александра

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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