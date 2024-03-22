Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения03.01.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1865
Отец: Миногинъ Лавръ
Мать: Миногина Любовъ
Бракосочетание
20.01.1893
Рождение ребёнка
21.05.1895
Сын: Миногинъ Константинъ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
09.02.1897
Дочь: Безденежная Мария
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова
Балакаръ
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Миногинъ Сергей
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
10.03.1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: Миногина Александра
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Ларионова