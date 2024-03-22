Миногина (Перехватова Кувшинова) Евдокия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Перехватова Кувшинова) Евдокия Ларионова

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Перехватовъ Ипатъ

Мать: Перехватова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Миногинъ Константинъ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1897

Дочь: Безденежная Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Балакаръ
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Миногинъ Сергей

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.03.1911

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Миногина Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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