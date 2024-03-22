Миногина (Перехватова Кувшинова) Евдокия Ларионова
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Перехватовъ Ипатъ
Мать: Перехватова Маремьяна
Бракосочетание
20.01.1893
Муж: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.05.1895
Сын: Миногинъ Константинъ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.02.1897
Дочь: Безденежная Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Балакаръ
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Миногинъ Сергей
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.03.1911
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: Миногина Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ