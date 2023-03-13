Щипакина (Миногина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миногинъ Лавръ
Мать: Миногина Любовъ
Рождение ребёнка
04.07.1891
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Дий
Рождение ребёнка
15.09.1894
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Щипакинъ Дий
Рождение ребёнка
11.11.1896
Сын: Щипакинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Дий
Рождение ребёнка
13.06.1899
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Дий
Рождение ребёнка
26.03.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Щипакинъ Дий
Рождение ребёнка
30.04.1903
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Щипакинъ Дий
Рождение ребёнка
07.04.1905
Дочь: Щипакина Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Дий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Дий