Щипакина (Миногина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Миногина) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миногинъ Лавръ

Мать: Миногина Любовъ

Рождение ребёнка
04.07.1891

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1894

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Щипакинъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1896

Сын: Щипакинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1899

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Щипакинъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1903

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Щипакинъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1905

Дочь: Щипакина Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Дий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Дий

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