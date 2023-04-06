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Миногинъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.06.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1845

Отец: Миногинъ Андрей

Мать: Миногина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1872

Жена: Миногина Евдокия

Рождение ребёнка
19.02.1873

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1875

Дочь: Худоякова Марина

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Каликинской волости
Рождение ребёнка
1877

Сын: Миногинъ Сергей

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Рождение ребёнка
23.12.1879

Дочь: Бурзянцева Анастасия

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Рождение ребёнка
26.09.1888

Дочь: Кулакова Устинья

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1891

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Юрина Варвара

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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