Миногинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения05.06.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1845
Отец: Миногинъ Андрей
Мать: Миногина Фекла
Бракосочетание
13.02.1872
Жена: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
19.02.1873
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
14.07.1875
Дочь: Худоякова Марина
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Каликинской волости
Рождение ребёнка
1877
Сын: Миногинъ Сергей
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
23.12.1879
Дочь: Бурзянцева Анастасия
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1883
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
26.09.1888
Дочь: Кулакова Устинья
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
31.01.1891
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Юрина Варвара
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
28.10.1898
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Миногина Евдокия