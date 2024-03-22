Миногинъ Василий
Место рождения
Дата рождения19.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1873
Отец: Миногинъ Федоръ
Мать: Миногина Евдокия
Бракосочетание
04.11.1896
Жена: Миногина Елена
Рождение ребёнка
02.08.1897
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Миногина Елена
Рождение ребёнка
18.09.1898
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Елена
Рождение ребёнка
14.09.1903
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Миногина Елена
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Миногина Елена