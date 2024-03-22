Миногинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиногинъ Василий

Миногинъ Василий

Место рождения

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1873

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина Евдокия

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.11.1896

Жена: Миногина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1897

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Миногина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1898

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1903

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Миногина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Миногина Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close