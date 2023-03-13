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Миногина (Юрина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Юринъ Гаврила

Мать: Юрина Анастасия

Бракосочетание
04.11.1896

Муж: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1897

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1898

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1903

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1912

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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