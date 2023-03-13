Миногина (Юрина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Юринъ Гаврила
Мать: Юрина Анастасия
Бракосочетание
04.11.1896
Муж: Миногинъ Василий
Рождение ребёнка
02.08.1897
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Миногинъ Василий
Рождение ребёнка
18.09.1898
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Василий
Рождение ребёнка
14.09.1903
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Миногинъ Василий
Рождение ребёнка
12.02.1912
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Миногинъ Василий