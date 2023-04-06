Миногина (Сорокина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиногина (Сорокина) Евдокия

Миногина (Сорокина) Евдокия

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.02.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1852

Отец: Сорокинъ Иванъ

Мать: Сорокина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1872

Муж: Миногинъ Федоръ

Рождение ребёнка
19.02.1873

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.07.1875

Дочь: Худоякова Марина

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Каликинской волости
Рождение ребёнка
1877

Сын: Миногинъ Сергей

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Рождение ребёнка
23.12.1879

Дочь: Бурзянцева Анастасия

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Рождение ребёнка
26.09.1888

Дочь: Кулакова Устинья

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Юрина Варвара

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close