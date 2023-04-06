Миногина (Сорокина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения17.02.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1852
Отец: Сорокинъ Иванъ
Мать: Сорокина Анна
Бракосочетание
13.02.1872
Муж: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.02.1873
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
14.07.1875
Дочь: Худоякова Марина
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Каликинской волости
Рождение ребёнка
1877
Сын: Миногинъ Сергей
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.12.1879
Дочь: Бурзянцева Анастасия
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1883
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
26.09.1888
Дочь: Кулакова Устинья
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
31.01.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Юрина Варвара
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.10.1898
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ