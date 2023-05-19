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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1883

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1905

Жена: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1908

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Миногинъ Александръ

Мать ребёнка: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1916

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Миногина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан