Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения24.05.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1883
Отец: Миногинъ Федоръ
Мать: Миногина Евдокия
Бракосочетание
14.02.1905
Жена: Миногина Анна
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Анна
Рождение ребёнка
06.07.1908
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Миногина Анна
Рождение ребёнка
11.02.1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Миногина Анна
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Миногинъ Александръ
Мать ребёнка: Миногина Анна
Рождение ребёнка
08.07.1916
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Миногина Анна