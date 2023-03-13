Миногина (Бахарева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бахаревъ Матвѣй
Мать: Бахарева Екатерина
Бракосочетание
14.02.1905
Муж: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.07.1908
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.02.1911
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.07.1916
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ