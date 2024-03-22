Голубцова (Сорокина) Федосья
Место рождения
Дата рождения26.05.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1863
Отец: Сорокинъ Иванъ
Мать: Сорокина Анна
Рождение ребёнка
22.01.1883
Сын: Голубцовъ Григорий
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Голубцова Матрена
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Рождение ребёнка
1887
Сын: Голубцовъ Петръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Рождение ребёнка
16.01.1891
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Рождение ребёнка
01.04.1892
Сын: Голубцовъ Василий
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Рождение ребёнка
02.11.1894
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Рождение ребёнка
15.11.1897
Сын: Голубцовъ Романъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Рождение ребёнка
06.02.1899
Дочь: Голубцова Зоя
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Рождение ребёнка
1900
Сын: Голубцовъ Максимъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцовъ Василій