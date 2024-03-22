Голубцова (Сорокина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцова (Сорокина) Федосья

Голубцова (Сорокина) Федосья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.05.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1863

Отец: Сорокинъ Иванъ

Мать: Сорокина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1883

Сын: Голубцовъ Григорий

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Голубцова Матрена

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Рождение ребёнка
1887

Сын: Голубцовъ Петръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Рождение ребёнка
16.01.1891

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1892

Сын: Голубцовъ Василий

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1894

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1897

Сын: Голубцовъ Романъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Голубцова Зоя

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Голубцовъ Максимъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцовъ Василій

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close