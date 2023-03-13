Голубцовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Голубцовъ Василій
Мать: Голубцова Федосья
Бракосочетание
22.10.1908
Жена: Голубцова Александра
Рождение ребёнка
26.08.1909
Дочь: Голубцова Анна
Мать ребёнка: Голубцова Александра
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Голубцова Анастасия
Мать ребёнка: Голубцова Александра
Рождение ребёнка
30.08.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Голубцова Александра
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Голубцова Александра
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.02.1918
Сын: Голубцовъ Василий
Мать ребёнка: Голубцова Александра