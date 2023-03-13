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Голубцова (Юрина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Юринъ Николай

Мать: Юрина Агриппина

Бракосочетание
22.10.1908

Муж: Голубцовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1909

Дочь: Голубцова Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1910

Дочь: Голубцова Анастасия

Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1915

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.02.1918

Сын: Голубцовъ Василий

Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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