Голубцова (Юрина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Юринъ Николай
Мать: Юрина Агриппина
Бракосочетание
22.10.1908
Муж: Голубцовъ Петръ
Рождение ребёнка
26.08.1909
Дочь: Голубцова Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Голубцова Анастасия
Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ
Рождение ребёнка
30.08.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ
Рождение ребёнка
10.10.1915
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.02.1918
Сын: Голубцовъ Василий
Отец ребёнка: Голубцовъ Петръ