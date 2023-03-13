Кувшинова (Щипакина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Щипакина) Наталья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.08.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1863

Отец: Щипакинъ Алексей

Мать: Щипакина (Миногина) Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.01.1884

Муж: Кувшиновъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Рождение ребёнка
05.01.1891

Дочь: Иванова (Кувшиновъ) Анисья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Яковлева (Кувшинова) Клавдия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1895

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: (Кувшинова) Александра

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1902

Сын: Кувшиновъ Викторъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1904

Сын: Кувшиновъ Николай

Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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