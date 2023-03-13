Кувшинова (Щипакина) Наталья
Место рождения
Дата рождения22.08.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1863
Отец: Щипакинъ Алексей
Бракосочетание
03.01.1884
Муж: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
05.01.1891
Дочь: Иванова (Кувшиновъ) Анисья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
?.01.1893
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Яковлева (Кувшинова) Клавдия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
04.10.1895
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: (Кувшинова) Александра
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
23.01.1902
Сын: Кувшиновъ Викторъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій
Рождение ребёнка
17.11.1904
Сын: Кувшиновъ Николай
Отец ребёнка: Кувшиновъ Григорій