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Миногинъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Миногинъ Григорій

Мать ребёнка: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1838

Сын: Миногинъ Александръ

Мать ребёнка: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1842

Дочь: Шерстнева Дарья

Мать ребёнка: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1845

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Настасья

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