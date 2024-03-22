Миногинъ Николай
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Прасковья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Миногина Настасья
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Миногинъ Григорій
Мать ребёнка: Миногина Настасья
Рождение ребёнка
26.11.1838
Сын: Миногинъ Александръ
Мать ребёнка: Миногина Настасья
Рождение ребёнка
10.03.1842
Дочь: Шерстнева Дарья
Мать ребёнка: Миногина Настасья
Рождение ребёнка
24.05.1845
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Настасья