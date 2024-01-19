Миногинъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногинъ Григорій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.01.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836

Отец: Миногинъ Николай

Мать: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Жена: Миноигина Прасковія

Рождение ребёнка
26.10.1860

Сын: Миногинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Миноигина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1862

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Миноигина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1865

Сын: Миногинъ Александръ

Мать ребёнка: Миноигина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1866

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миноигина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1873

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Миноигина Прасковія

Петровка, Каликинская волость
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