Миногинъ Григорій
Место рождения
Дата рождения26.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836
Отец: Миногинъ Николай
Мать: Миногина Настасья
Бракосочетание
02.02.1859
Жена: Миноигина Прасковія
Рождение ребёнка
26.10.1860
Сын: Миногинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Миноигина Прасковія
Рождение ребёнка
07.08.1862
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Миноигина Прасковія
Рождение ребёнка
25.04.1865
Сын: Миногинъ Александръ
Мать ребёнка: Миноигина Прасковія
Рождение ребёнка
20.12.1866
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миноигина Прасковія
Рождение ребёнка
26.02.1873
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Миноигина Прасковія
Петровка, Каликинская волость