Миноигина (Попкова) Прасковія
Место рождения
Дата рождения15.10.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1839
Отец: Попковъ Филипъ
Мать: Попкова Прасковья
Бракосочетание
02.02.1859
Муж: Миногинъ Григорій
Рождение ребёнка
26.10.1860
Сын: Миногинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Миногинъ Григорій
Рождение ребёнка
07.08.1862
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Миногинъ Григорій
Рождение ребёнка
25.04.1865
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Григорій
Рождение ребёнка
20.12.1866
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Григорій
Рождение ребёнка
26.02.1873
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Миногинъ Григорій
Петровка, Каликинская волость