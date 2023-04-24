Миноигина (Попкова) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миноигина (Попкова) Прасковія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1839

Отец: Попковъ Филипъ

Мать: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Миногинъ Григорій

Рождение ребёнка
26.10.1860

Сын: Миногинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Миногинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1862

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Миногинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1865

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1866

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1873

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Миногинъ Григорій

Петровка, Каликинская волость
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