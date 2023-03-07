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Попковъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Попковъ Филипъ

Мать: Попкова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1857

Жена: Попкова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1857

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Попкова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1858

Дочь: Попкова Матрена

Мать ребёнка: Попкова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1861

Жена: Попкова Наталія

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Попкова Наталія

Рождение ребёнка
10.10.1881

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Попкова Наталія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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