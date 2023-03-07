Попковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Попковъ Филипъ
Мать: Попкова Прасковья
Бракосочетание
27.01.1857
Жена: Попкова Маремьяна
Рождение ребёнка
15.02.1857
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Попкова Маремьяна
Рождение ребёнка
06.11.1858
Дочь: Попкова Матрена
Мать ребёнка: Попкова Маремьяна
Бракосочетание
12.02.1861
Жена: Попкова Наталія
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Попкова Наталія
Рождение ребёнка
10.10.1881
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Попкова Наталія
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область