Попкова (Горшенина) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти12.06.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Горшенинъ Никита
Мать: Горшенина Настасья
Бракосочетание
27.01.1857
Муж: Попковъ Андрей
Рождение ребёнка
15.02.1857
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Попковъ Андрей
Рождение ребёнка
06.11.1858
Дочь: Попкова Матрена
Отец ребёнка: Попковъ Андрей
Смерть
12.06.1860