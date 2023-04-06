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Попкова (Горшенина) Маремьяна

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

12.06.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Горшенинъ Никита

Мать: Горшенина Настасья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1857

Муж: Попковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1857

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Попковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1858

Дочь: Попкова Матрена

Отец ребёнка: Попковъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.06.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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