Горшенина (Ильина) Настасья
Место рождения
Дата рождения1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ильинъ Иванъ
Мать: Ильина Анна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Горшенинъ Трофимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Никита
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Попкова Маремьяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Никита
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горшенинъ Дементий
Отец ребёнка: Горшенинъ Никита
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Никита
Рождение ребёнка
23.07.1833
Сын: Горшенинъ Феофилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Никита
Рождение ребёнка
22.07.1834
Сын: Горшенинъ Глебъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Никита