Горшенина (Ильина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Ильина) Настасья

Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ильинъ Иванъ

Мать: Ильина Анна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Горшенинъ Трофимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Попкова Маремьяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горшенинъ Дементий

Отец ребёнка: Горшенинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1833

Сын: Горшенинъ Феофилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1834

Сын: Горшенинъ Глебъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Никита

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Никита

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