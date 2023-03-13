Ильина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти09.03.1846
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Горшенина Настасья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.08.1804
Сын: Ильинъ Андрей
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ильинъ Андрей
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.09.1807
Сын: Ильинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.08.1808
Дочь: Хомутинина Наталья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.12.1809
Дочь: Ильина Лукия
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.11.1811
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.07.1813
Дочь: Денисова Афимья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.03.1815
Дочь: Валявина Дарія
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.06.1816
Дочь: Ильина Февронья
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Миногина Пелагѣя
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Иванъ
Смерть
09.03.1846