Ильина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

09.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Горшенина Настасья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.08.1804

Сын: Ильинъ Андрей

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ильинъ Андрей

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1807

Сын: Ильинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1808

Дочь: Хомутинина Наталья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1809

Дочь: Ильина Лукия

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Рождение ребёнка
18.11.1811

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1813

Дочь: Денисова Афимья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1815

Дочь: Валявина Дарія

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1816

Дочь: Ильина Февронья

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Миногина Пелагѣя

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Иванъ

Смерть
09.03.1846
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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