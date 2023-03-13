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Ильина Лукия
Ильина Лукия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1809
Дата смерти
?.08.1811
Пол
Женский
Отец
Ильинъ Иванъ
1781 г.р.
Мать
Ильина Анна
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809
Отец:
Ильинъ Иванъ
Мать:
Ильина Анна
Смерть
?.08.1811
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