Ильина Лукия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Лукия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1809

Дата смерти

?.08.1811

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
18.12.1809

Отец: Ильинъ Иванъ

Мать: Ильина Анна

Смерть
?.08.1811
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